À la frontière mexicaine, le désarroi des migrants expulsés des États-Unis

Les migrants sont nombreux à arriver en ce moment au nord du Mexique, à la frontière avec américaine, avec l’espoir que la politique du nouveau président Joe Biden leur sera favorable. Mais comme le martèle le locataire de la Maison Blanche depuis plusieurs semaines, la frontière est fermée.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Ciudad Juarez, Alix Hardy

Au poste-frontière de Ciudad Juarez, chaque jour, des familles de migrants qui pensaient avoir touché au but sont expulsées des États-Unis vers le Mexique, sans même comprendre ce qui leur arrive. Ces migrants traversent le pont et leur visage se décompose lorsqu’ils comprennent où ils sont.

Ce lundi, ils entraient aux États-Unis après un long périple jusqu’à la frontière. Ce mardi, ils sont expulsés sans autre forme de procès au Mexique. « On nous a fait monter dans un avion direction Ciudad Juarez sans nous dire où on allait vraiment. On était censé aller à un autre centre de détention américain, pour continuer le processus administratif aux États-Unis. Et surprise, c’est ça la suite du processus : on se retrouve à Juarez. C'est un coup dur », témoigne Jayson, un Hondurien de 26 ans, en portant son fils de deux ans.

« Une manière de semer le trouble pour mieux dissuader les migrants »

« On leur a menti pour mieux les expulser. Et le plus difficile pour eux est à venir : les autorités mexicaines leur parlent de leur trouver un refuge, mais les centres d'accueil sont pleins à Juarez. Il n’y a plus de place », ajoute Victor, psychologue d’une ONG de Juarez, qui observe ce manège impuissant.

Chaque jour à Ciudad Juarez, des dizaines de familles avec enfants sont renvoyées en vertu d’une mesure sanitaire décrétée par Donald Trump et poursuivie par Joe Biden.

« Les États-Unis ont utilisé la pandémie pour justifier une politique totalement discrétionnaire, dénonce Blanca Navarrete, défenseure des droits des migrants. Depuis l’élection de Joe Biden, on entend beaucoup que les migrants peuvent en théorie à nouveau accéder à l’asile, à la différence du temps de Donald Trump. Mais dans la réalité, du fait de cette mesure, ce droit reste toujours inaccessible. C'est une manière de semer le trouble pour mieux dissuader les migrants. »

► À lire aussi : États-Unis: à la frontière texane avec le Mexique, la désillusion des demandeurs d'asile

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne