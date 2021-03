Procès de Derek Chauvin: quatre témoins racontent la mort de George Floyd

Beaucoup d’émotion au tribunal de Minneapolis au deuxième jour du procès de Derek Chauvin. Quatre passants témoins de la mort de George Floyd ont exprimé leur colère et leur frustration de ne pas être parvenus à empêcher la mort de l’Afro-Américain. Parmi ces témoins, le récit très émouvant de l’adolescente auteure de la vidéo virale de la mort de George Floyd.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant aux États-Unis, Éric de Salve

Sans elle, le nom de George Floyd serait encore inconnu. Témoin de son agonie le 25 mai dernier, Darnella, 17 ans, sort son téléphone portable et filme la scène, horrifiée. En quelques heures, sa vidéo qui a été vue des millions de fois à travers le monde se retrouve 10 mois plus tard devant le tribunal.

« Quand je vois George Floyd, raconte l’adolescente encore traumatisée, je vois mon père, je vois mes frères, mes cousins, mes oncles… parce qu’ils sont tous noirs et que ça aurait pu leur arriver à eux aussi. Certains soirs, je reste éveillée et je demande pardon à George Floyd pour ne pas avoir fait plus pour lui. »

« Les policiers m’en ont empêché »

Autre témoignage poignant au tribunal, celui de Geneviève Hassen, une pompière qui passait par là en civil. « J’aurais vérifié son pouls. Je lui aurais fait un massage cardiaque, mais les policiers m’en ont empêché », témoigne-t-elle, en tenue officielle, submergée par l’émotion.

Aujourd’hui « complètement bouleversée », devant le tribunal, elle décrit son immense frustration de ne pas avoir pu agir, après avoir supplié, en vain, les policiers de la laisser secourir George Floyd.

Impuissante, Geneviève Hassen a fini par appeler la police pour empêcher le policier Derek Chauvin de tuer George Floyd. Mais il était déjà trop tard.

► À lire aussi : Mort de George Floyd: les jurés confrontés d'emblée à la vidéo de son agonie au procès Chauvin

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne