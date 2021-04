L'Équateur choqué par «l'abandon» de deux fillettes à la frontière Mexique-États-Unis

Les deux petites filles ont été jetées du haut du mur de la frontière et abandonnées là par leurs passeurs. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

« L’abandon » en plein désert de deux petites filles de 3 et 5 ans, jetées du mur frontière de quatre mètres de haut par un trafiquant de personnes, a scandalisé en Équateur. Le sujet est d’autant plus sensible que la crise économique et l’impact de la pandémie ont mis des milliers d’Équatoriens sur la route de l’exil.