Pourtant en avance sur les vaccinations, le Chili forcé à se renconfiner

Des soldats chiliens contrôlent des automobilistes après le durcissement des restrictions pour freiner la pandémie de Covid-19, à Santiago, le 18 mars 2021. © REUTERS/Ivan Alvarado

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Chili, près de 20% de la population a déjà reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19. C'est le deuxième pays au monde le plus avancé en la matière, derrière Israël, et devant les États-Unis. Pourtant, le Chili est encore loin d'avoir atteint l'immunité collective par la vaccination, et n'a pas réussi à éviter une très forte seconde vague sur son sol. Face à un nouveau record de contagion ce jeudi, les autorités ont annoncé de nouvelles restrictions dans le pays.