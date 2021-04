Procès Derek Chauvin: deux secouristes confirment que George Floyd était mort à leur arrivée

Courteney Ross, la compagne de George Floyd au moment de sa mort, est venue témoigner jeudi 1er avril. AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après les témoins oculaires du drame, la veille, deux ambulanciers et la compagne de George Floyd ont livré leur témoignage, jeudi 1er avril, à Minneapolis. Enjeu principal de cette quatrième journée d'audience : déterminer quand et comment il est mort. C’est sur ces deux questions cruciales que les douze jurés vont devoir décider de la culpabilité ou non de l'ex-policier Derek Chauvin dans le meurtre de l’Afro-Américain.