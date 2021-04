Covid-19 aux États-Unis: l’économie enregistre la création de 900 000 postes en mars

L’économie américaine enregistre une accélération des créations d’emploi avec plus de 900 000 créés au mois de mars. Les secteurs qui ont le plus créé d’emplois sont ceux des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration, suivis de la construction (image d’illustration).

L’économie américaine enregistre une accélération des créations d’emploi. Plus de 900 000 postes ont été créés au mois de mars aux États-Unis, c’est le rythme le plus élevé depuis août 2020. Ce chiffre dépasse même les prévisions des analystes.

L'intensification de la campagne de vaccination aux États-Unis commence à porter ses fruits. Plus de 100 millions de personnes sont déjà vaccinées, et parallèlement de nombreux États assouplissent les restrictions sanitaires et commencent à rouvrir, par exemple, les restaurants, les salles de cinémas ou de sport.

Les loisirs, secteur créateur d'emplois

Les secteurs qui ont le plus créé d’emplois sont ceux des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration, suivis de la construction. Résultat: le taux de chômage est tombé à 6% en mars, très loin donc des 15% atteint en avril 2020, mais en revanche, supérieur aux 3.5% d'avant le début de la crise sanitaire.

Reprise encore plus dynamique

Le gouvernement américain espère maintenant une reprise encore plus dynamique de l’activité économique et une croissance plus rapide des embauches dans les prochains mois grâce à deux mesures essentielles: l’accélération du programme de vaccination et les aides de l’État dans le cadre du dernier plan de relance voulu par Joe Biden de 1 900 milliards de dollars.

