Élections de mi-mandat au Mexique: un début de campagne marquée par la violence des cartels

Un policier devant une camionnette retrouvée abandonnée avec les corps de six hommes, dont certains décapités, qui auraient été tués par des trafiquants présumés d'un cartel rival. AFP - ULISES RUIZ

Texte par : RFI

Ce dimanche, c’est le top départ pour la campagne électorale des élections de mi-mandat au Mexique. Le pays renouvellera début juin les 500 sièges de sa Chambre des députés ainsi que plus de 20 000 postes locaux dont la moitié des gouverneurs des 32 États du pays, dans ce qui sera la plus grande élection jamais tenue au Mexique. Un scrutin d’ores et déjà placé sous le signe de la violence.