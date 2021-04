États-Unis: comment ceux qui ont financé la campagne de Trump ont été arnaqués

Donald Trump en meeting dans le Michigan, le 1er novembre 2020. AP Photo/Evan Vucci

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des prélèvements automatiques ont été effectués chaque semaine sur les comptes de ceux qui ont décidé de participer au financement de la campagne de Donald Trump, révèle ce dimanche le New York Times. Plus de 500 000 personnes se sont plaintes et ont obtenu un remboursement.