Le chef de la police de Minneapolis accable son ancien agent en procès Derek Chauvin

Le témoignage est exceptionnel et très embarrassant pour Derek Chauvin, au sixième jour du procès de l’ex-policier accusé du meurtre de George Floyd. Le chef Medaria Arradondo a jugé que son ancien agent avait absolument violé les règles d’usage de la force en vigueur au sein de la police de la ville.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Un chef de police qui témoigne contre l’un de ses agents, c’est quasiment du jamais vu aux États-Unis. Interrogé par l’accusation, en uniforme devant le tribunal, Medaria Arradondo pulvérise l’un des principaux arguments de la défense de Derek Chauvin, presque une semaine après le début du procès de ce dernier.

« Oui absolument, répond le numéro 1 de la police de Minneapolis, Derek a violé sa formation mais aussi le règlement de la police en immobilisant George Floyd avec son genou posé sur na nuque pendant plus de 9 minutes. » Puis il poursuit : « Le fait de continuer d’imposer un tel niveau de force à quelqu’un qui est déjà face contre sol et menotté dans le dos n’est en aucun cas conforme à notre politique, à notre formation et certainement pas non plus à notre éthique ni à nos valeurs. »

Medaria Arradondo est le premier afro-américain à diriger la police de Minneapolis. Cet été, c’est lui qui avait licencié Derek Chauvin, lui aussi qui avait qualifié de « meurtre » la mort de George Floyd. En témoignant devant le tribunal, le chef Arradondo fait en sorte que ce procès reste celui de Chauvin uniquement, et pas celui de la police qu’il a promis de réformer.

