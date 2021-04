Reportage

Migrants: les Mexicains de plus en plus présents à la frontière avec les Etats-Unis

Audio 01:34

Migrants d'Amérique centrale expulsés des États-Unis, devant une antenne de l'Institut national de la migration à Ciudad Juarez, dans l'État mexicain de Chihuahua, le 5 avril 2021. AFP - HERIKA MARTINEZ

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les autorités migratoires américaines s’apprêtent à interpeller à la frontière entre les États-Unis et le Mexique plus de migrants en 2021 que durant chacune des vingt dernières années. Parmi eux, de plus en plus de Mexicains candidats à l’exil. Ces dernières années, le flux migratoire du Mexique vers son voisin du Nord avait fortement diminué, largement supplanté par les migrants d’Amérique centrale. Mais avec la débâcle économique aiguisée par la pandémie, de plus en plus de Mexicains ne voient plus d’autre choix que de prendre la route vers le Nord.