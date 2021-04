Covid-19 aux États-Unis: vaccination pour tous et réouverture totale de la Californie

Joe Biden augmente une nouvelle fois ses objectifs de vaccination. Le président américain a annoncé ce mardi 6 avril que tous les adultes dans le pays pourront aller se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 19 avril prochain. Une offensive vaccinale qui présage un retour à la normale en Californie. Le gouverneur démocrate a décidé de lever les mesures de restrictions liées à la pandémie dès le 15 juin.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet et notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

D’ici la fin mai, la vaste majorité des adultes américains auront reçu leur première dose, assure Joe Biden. « Ce succès va sauver des vies et permettre au pays de reprendre une vie normale plus tôt », ajoute le locataire de la Maison Blanche.

Plusieurs États ont déjà levé les restrictions qui pesaient sur l’accès au précieux sérum et le président entend généraliser la mesure sur le plan fédéral deux semaines plus tôt que prévu : « Au plus tard le 19 avril dans n’importe quel endroit de ce pays, tout adulte âgé de plus de 18 ans pourra être vacciné. Plus de règles confuses, plus de restrictions confuses. »

Toujours dans une course contre la mort

Mais Joe Biden continue d’inviter les Américains à la plus grande prudence. « Ce combat n’est pas terminé. Ces progrès que nous avons eu tant de mal à réaliser peuvent être renversés. Ce n’est pas le moment de baisser les bras. On a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes toujours dans une course à la vie et à la mort contre ce virus. »

Et comme à chaque fois qu’il évoque la pandémie, le président sort de sa poche le petit carton sur lequel il note le décompte des victimes du coronavirus aux États-Unis. Et de lancer le chiffre du jour : 554 064 morts.

Retour à la normale en juin en Californie

Fixée à quelques jours de l’été sous le soleil californien, la promesse du gouverneur Gavin Newsom a quoi de faire rêver après plus d’un an de restrictions anti-Covid-19.

« Le taux de mortalité est en baisse, les contaminations se stabilisent, insiste Gavin Newsom. Si nous gardons ce rythme, nous sommes confiants de pouvoir rouvrir notre économie business as usual dès le 15 juin ! Mais cela, à condition de continuer de porter le masque et de rester vigilants. Nous voyons la lumière au bout du tunnel ! »

Campagne vaccinale record

Et si la Californie commence à entrevoir le bout du tunnel, c’est grâce à la vaccination massive et rapide de sa population. Le Golden State vient de passer la barre des 20 millions de doses de vaccins distribuées et la cadence continue d’augmenter.

Fin avril, ce seront 30 millions de doses et d’ici deux mois, les autorités pensent avoir distribué leur première injection à toute la population adulte. Un record dans le pays pour cet État qui a été le premier à confiner son économie, et qui a aussi été le plus décimé par le coronavirus avec près de 60 000 morts.

