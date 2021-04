Procès Derek Chauvin : la défense veut prouver une mort par overdose pour George Floyd

Au huitième jour du procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis, la défense tente de prouver aux jurés que ce n’est pas l’ex-policier mais la drogue qui a tué l’Afro-Américain. Ce mercredi 7 avril, l’avocat de Derek Chauvin pense avoir marqué des points.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Comment interpréter l’une des dernières suppliques de George Floyd alors qu’il est menotté face contre terre ? L’Afro-Américain dit-il aux policiers qu’il a pris trop de drogues ? Eric Nelson, l’avocat de Derek Chauvin, passe et repasse un extrait vidéo quasiment inaudible et pose cette question au témoin numéro 27.

À la seconde écoute, l’agent spécial Reyerson en charge de l’enquête finit par répondre que oui, il entend bien George Floyd dire qu’il a pris trop de drogue.

Une petite victoire pour la défense qui fait tout dans ce procès pour convaincre le jury que George Floyd est mort d’une overdose et non pas asphyxié par Derek Chauvin. Mais une victoire de courte durée. Contre-interrogé par l’accusation quelques minutes plus tard, le témoin numéro 27 se ravise. Non, finalement, il entend en fait George Floyd dire exactement l’inverse.

Séquence déterminante pour le verdict

« Après avoir vu l’extrait complet, que dit George Floyd, selon vous ? » demande l'accusation. « Oui, je crois que M. Floyd dit : "Je ne me drogue pas" », répond le témoin 27. L'accusation enchaîne : « C’est donc assez différent de ce que vous avez compris en voyant juste un bref extrait ? » « Oui, Monsieur », confirme le témoin.

Loin d’être anecdotique, la séquence pourrait en fait déterminer le verdict. Car il suffit pour la défense de convaincre un seul juré pour que Derek Chauvin soit acquitté.

