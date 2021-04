États-Unis: le Comité du parti républicain tente de s’attirer le soutien financier de Trump

Le Comité national républicain a délocalisé son dîner de samedi soir, à Mar-a-Lago, la résidence de l'ancien président, avec en tête d'affiche : Donald Trump. AP - Alex Brandon

Aux États-Unis, le Comité national républicain rassemble jusqu’à dimanche, comme chaque année, ses plus grands donateurs. Cette année direction la Floride, au plus près du nouveau lieu de résidence de Donald Trump. Car c'est encore l'ancien président qui tient les cordons de la bourse et conserve ainsi la mainmise sur le parti.