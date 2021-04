États-Unis: Trump promet la victoire de son parti aux prochaines élections de mi-mandat

«Je n’ai aucun doute qu’en 2022, nous reprendrons le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants» a affirmé l'ancien président américain, Donald Trump, lors de la réunion des donateurs du Parti républicain.

Donald Trump était, samedi 10 avril au soir, invité à s’exprimer lors d’une réunion du Parti républicain, en Floride. Une réunion destinée aux grands donateurs du parti. L’ancien président en a profité pour critiquer la politique actuelle de Joe Biden et promis la victoire de son parti aux prochaines élections.

Avec l'une de nos correspondantes aux États-Unis, Loubna Anaki

« Nous sommes rassemblés ce soir pour parler de l’avenir du Parti républicain ». C’est ainsi que Donald Trump a entamé son discours hier, samedi 10 avril au soir. Invité d’honneur de la réunion des donateurs du Parti républicain, l’ancien président a, une nouvelle fois, mis en avant son bilan à la Maison Blanche et prédit un retour en force de son parti.

Un républicain gagnera la Maison Blanche en 2024

« Je n’ai aucun doute qu’en 2022, nous reprendrons le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants » a affirmé Donald Trump ajoutant qu’un candidat républicain gagnerait également la Maison Blanche en 2024. La réunion des donateurs républicains avait lieu dans un hôtel de Floride, non loin de la résidence du milliardaire à Mar a Lago. Un signe, pour de nombreux observateurs, que l’ancien président jouit toujours d’un pouvoir absolu sur son parti, malgré sa défaite, malgré l’attaque du Capitole, malgré les deux procès en destitution.

Luttes internes au sein du parti

De nombreux responsables du parti se sont succédés pour rendre visite au milliardaire et obtenir son soutien. Une popularité qui provoque des luttes internes au sein du Parti républicain entre ceux qui soutiennent l’ancien président envers et contre tous et ceux qui estiment que le parti devrait prendre ses distances avec le trumpisme.

