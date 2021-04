Élection présidentielle au Pérou: Pedro Castillo en tête, un deuxième tour prévu

Le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo a créé la surprise au Pérou en arrivant en tête. L'économiste libéral Hernando de Soto devrait être son concurrent.

Selon les premiers résultats officiels, l’instituteur et syndicaliste de la gauche radicale Pedro Castillo arrive en tête (15,8% des voix) du premier tour de la présidentielle et confirme ainsi sa montée en flèche depuis 3 semaines. Il est donc assuré de passer au second tour, raconte notre correspondante à Lima, Wyloën Munhoz-Boillot.

Peu avant minuit (5 heures du matin en temps universel) l'Office national électoral a indiqué que l'économiste libéral Hernando de Soto (14,7%) arrivait en deuxième position, suivi de l'homme d'affaires Rafael Lopez Aliaga (13,1%, extrême droite) puis Keiko Fujimori (12,1% droite populiste), la fille de l'ex-président Alberto Fujimori (1990-2000), candidate pour la troisième fois.

Écart particulièrement serré

L’écart entre ces trois candidats est particulièrement serré. Les résultats pourraient donc facilement évoluer au fil du décompte officiel des voix. Le deuxième tour est prévu le 6 juin.

Par ailleurs, les Péruviens ont également voté ce dimanche 11 avril pour renouveler les 130 membres du Congrès, le Parlement monocaméral du Pérou. Et selon les premières projections, entre 9 et 11 partis politiques pourraient y être représentés.

Le futur président – quel qu’il soit - devra donc affronter un Congrès sans majorité qui s’annonce tout aussi fragmenté que le Congrès actuel. Ce qui n’exclut pas une nouvelle crise politique, comme celle qu’a connu le Pérou au cours des cinq dernières années à travers de perpétuels affrontements entre exécutif et législatif.

