Covid-19: cinq États concentrent la moitié des nouveaux cas aux États-Unis

Des habitants de New York se baladent à l'occasion d'un marché de producteurs sur Union Square, le 26 mars 2021 (Image d'illustration).

Aux États-Unis, plus de 117 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. L’opération continue d’avancer à grands pas, les États allègent les restrictions petit à petit. Mais les autorités s’inquiètent de la hausse des contaminations, notamment dans le Nord-Est et le Sud.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

La semaine dernière, New York a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis avec près de 8 000 personnes positives par jour. Tout cela alors que l'État continue de lever les restrictions sanitaires au fur et à mesure que la vaccination se poursuit.

Une tendance à la hausse enregistrée également dans le New Jersey voisin, la Pennsylvanie, le Michigan et la Floride. Avec New York, ces États à eux seuls concentrent aujourd’hui 50% des nouveaux de Covid-19 aux États-Unis.

Hausse inquiétante au Michigan

Les experts s’inquiètent particulièrement de la situation dans le Michigan où les chiffres ont doublé ces deux dernières semaines. Les autorités locales expliquent que cette hausse est en partie liée au fait qu’elles testent beaucoup plus que d’autres États. Mais la gouverneure a tout de même reconnu que les gens étaient probablement fatigués de respecter les mesures sanitaires.

Les différents variants gagnent également du terrain aux États-Unis. Les cinq États qui enregistrent cette hausse ont récemment demandé à Washington de bénéficier de vaccins supplémentaires. Mais pour le moment, la Maison Blanche ne semble pas vouloir changer sa stratégie d’allocation de doses.

Ces dernières semaines, le président Joe Biden et ses équipes ont appelé les Américains à ne pas baisser la garde, même si le nombre de vaccinés continue d’augmenter.

►À lire aussi : États-Unis: les autorités inquiètes par les 30% d’Américains qui ne veulent pas se faire vacciner

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne