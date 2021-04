Reportage

Présidentielle au Pérou: les électeurs se disent divisés entre «deux options catastrophiques»

Les candidats à la présidentielle péruvienne Pedro Castillo (gauche) et Keïko Fujimori (droite) lors de débats télévisés à Lima, les 30 et 29 mars 2021, respectivement. © Sebastian Castaneda, AFP

4 mn

Le Pérou se rend aux urnes le 6 juin pour le second tour de la présidentielle, où ils auront le choix entre la gauche radicale avec Pedro Castillo et la droite populiste avec Keïko Fujimori. Si lui est un instituteur et syndicaliste quasiment inconnu en politique, elle est la fille fille de l’ancien dictateur Alberto Fujimori et se présente pour la troisième fois, malgré les sérieuses accusations de corruption à son encontre. Les Péruviens sont consternés et divisés face au choix.