Biden sanctionne la Russie mais dit espérer pouvoir continuer à coopérer avec Moscou

Aujourd’hui j’ai approuvé plusieurs mesures dont l’expulsion de quelques officiels russes, en conséquence de leurs actions. J’ai aussi signé un décret présidentiel qui autorise de nouvelles sanctions pour répondre aux actions menées par la Russie contre les intérêts américains. J’ai été clair avec le président Poutine : nous aurions pu aller plus loin. Mais j’ai choisi de ne pas le faire, j’ai choisi une réponse proportionnée. Les États-Unis ne cherchent pas à lancer un cycle d’escalade et de conflit avec la Russie. Nous voulons une relation stable et prévisible. Si la Russie continue d’interférer dans notre démocratie je suis prêt à prendre d’autres mesures de riposte. C’est ma responsabilité en tant que président des États-Unis de le faire. Mais au cours de notre longue histoire, de notre compétition, nos deux pays ont été capables de trouver les moyens de gérer les tensions et d’empêcher une escalade incontrôlable. Il y a aussi des domaines où les États-Unis et la Russie peuvent et doivent travailler ensemble. Les États-Unis sont prêts à avancer dans ce processus de manière constructive. Ma conclusion est la suivante : quand c’est l’intérêt des États-Unis de travailler avec la Russie nous devons le faire et nous le ferons. Si la Russie cherche à nuire aux intérêts américains nous riposterons. Nous défendrons toujours notre pays, nos institutions notre peuple et nos alliés.