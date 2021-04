Cuba autorise pour la première fois les éleveurs à vendre de la viande aux particuliers

Fermier cubain près des montagnes de Viñales, le 1er mars 2021. AP - Ramon Espinosa

RFI

En pleine crise alimentaire, Cuba change sa politique agricole et son ministre de l’Agriculture et engage des réformes destinées à augmenter la production, qui fait défaut depuis plusieurs décennies. Cuba importe en effet plus de 80 % de son alimentation. Alors que l’agriculture cubaine était organisée de manière centralisée et planifiée par la Havane jusque-là, c'est un changement majeur pour les agriculteurs cubains. Ils pourront désormais vendre une partie de leur production aux particuliers.