Procès Chauvin: un expert médical sulfureux nie l'asphyxie dans la mort de Gorge Floyd

Au procès de Derek Chauvin à Minneapolis, la défense de l’ex-policier continue de citer ses témoins. Des experts rémunérés et parfois très contestés, comme cet expert médical qui a comparu ce mercredi 14 avril pour assurer devant le jury que Derek Chauvin n’avait pas causé la mort de George Floyd, avec des explications plutôt surprenantes.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Devant le tribunal, le docteur Fowler retient plusieurs facteurs pour expliquer la mort de George Floyd. Surprise : le manque d’oxygène pendant plus de 9 minutes sous le genou de Derek Chauvin n’en fait pas partie.

« Pensez-vous que le genou de Derek Chauvin a un quelconque impact sur la structure du cou de George Floyd ? » interroge l'avocat de la défense. « Non, aucune, répond le docteur. Ni sur aucune structure vitale. »

Selon cet expert médical payé 350 dollars de l’heure par la défense, l’Afro-Américain aurait été victime d’une mort subite durant son interpellation. « M. Floyd a eu une arythmie cardiaque subite due à son athérosclérose et à son hypertension cardiaque. » Et l’expert valide l’argument des avocats de Derek Chauvin : la consommation de drogue comme facteur aggravant. « On a retrouvé plusieurs drogues dans son système. »

Autre explication surprenante du docteur Fowler : George Floyd aurait été intoxiqué au monoxyde de carbone par le gaz d’échappement de la voiture de police. « C’est un gaz extrêmement toxique. »

Fausse expertise

Contre-interrogé par l’accusation, l’expert est en revanche incapable de prouver ses théories : « Vous n’avez aucun élément qui vous permette de dire que M. Floyd a eu la moindre intoxication au monoxyde de carbone. » « Oui, c’est vrai », reconnaît le docteur Fowler.

Ce médecin retraité traîne une réputation sulfureuse. Dans le Maryland, il est poursuivi par la puissante Union américaine pour les libertés civiles (ACLU selon son acronyme anglais). L'association l’accuse d’avoir livré une fausse expertise devant un grand jury pour innocenter des policiers dans une autre affaire très similaire à celle de George Floyd : celle d'un noir de 19 ans, mort lui aussi alors que trois policiers blancs l'ont maintenu au sol. Le docteur Fowler avait conclu à un accident.

