Éruption du volcan la Soufrière : l'entraide s'organise dans les Caraïbes

L'ONU a débloqué un million de dollars pour venir en aide à l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines, touché depuis une semaine par l'éruption du volcan La Soufrière.

L'aide débloquée d'un montant d'un million de dollars pour l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines va permettre une « assistance humanitaire d'urgence aux victimes, notamment celles qui ont été évacuées », a expliqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, dans une déclaration. Les agences de l'ONU vont pouvoir ainsi fournir de l'eau potable et des kits d'hygiène, ainsi que donner de l'argent aux plus vulnérables afin qu'ils puissent s'alimenter, a-t-il précisé.

Des explosions dans le cratère continuent de se produire tous les jours avec des nuages de cendre couvrant le pays et les îles des environs. La crise humanitaire et économique due à l’éruption du volcan La Soufrière pourrait s’étendre à d’autres îles, a également alerté l'ONU qui estime que cette crise va durer. La saison des ouragans dans la région commence en effet dans deux mois et le tourisme, principal source de revenus de l'île, est en berne depuis un an pour cause de pandémie de Covid-19.

20 000 personnes ont été évacuées des abords du volcan et 4 500 ont trouvé refuge dans des abris. Les aéroports de l'île sont fermés.

Une frégate de la Marine nationale française, en provenance de La Martinique, est arrivée mercredi 14 avril. Elle transportait notamment de l'eau et 75 tonnes de matériel données par les forces armées, la collectivité territoriale et une enseigne de la grande distribution de Martinique, à destination de la population.

[#Antilles] Suite à l’éruption du volcan de la Soufrière sur l’île de Saint-Vincent-les-Grenadines, la Frégate de surveillance Ventôse a acheminé plusieurs tonnes de vivres et de matériel médical pour venir en aide à la population sinistrée. #SolidaritéDéfense #NotreDéfense pic.twitter.com/zMmWdITaEx — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) April 14, 2021

Le volcan n'avait pas connu d'éruption depuis 1979.

