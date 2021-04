À la Une: à Cuba, «l’adaptation» du modèle socialiste se poursuit

De gauche à droite, Raul et Fidel Castro, en 1964. À 90 ans, Raul Castro fait ses adieux à la vie politique de Cuba.

Une page qui se tourne à Cuba, avec l’ouverture du congrès du Parti communiste ce vendredi 16 avril, cela fait évidemment les gros titres de la presse officielle cubaine. Avec un décalage entre l’image et la réalité parfaitement illustré par la Une de Granma. L’organe du Parti communiste publie une photo du père de la révolution cubaine, le lider maximo Fidel Castro, justement au moment où son frère Raul prend sa retraite. Le quotidien affirme en même temps que le modèle cubain et la révolution socialiste restent plus que jamais d’actualité, mais que le « contexte actuel » oblige à « adapter » ce modèle. Granma évoque des « transformations économiques nécessaires », mais toujours en restant sur le « chemin du socialisme ».

Le congrès du Parti communiste fait aussi la Une du journal El Nuevo Herald. Le quotidien de tendance anti-castriste de Miami titre sur le remplacement d’une figure historique, le ministre des Forces armées révolutionnaires, le général Leopoldo Cintra Frias par un autre général vétéran. Une décision prise par Raul Castro et le président Miguel Diaz-Canel alors que le pays connaît sa pire crise économique depuis des décennies.

La justice brésilienne donne à Lula le champ libre pour briguer un nouveau mandat

La Cour suprême a confirmé l’annulation de ses condamnations pour corruption. L’icône de la gauche brésilienne récupère ainsi ses droits politiques, il est donc éligible pour la présidentielle de 2022. Selon le journal Folha de São Paulo, la Cour suprême a pris la bonne décision en confirmant l’avis du juge Edson Fachin. Ce dernier avait estimé début mars que le tribunal de Curitiba, qui avait condamné Lula dans deux procès, n’était « pas compétent ».

Le quotidien rappelle que la décision de la Cour suprême n’est pas une « décision politique », car les juges ne se sont pas prononcés sur le fond des affaires qui le concernent, mais sur ce qu’ils considèrent être un vice de procédure.

Lula n’est pas encore candidat, mais prépare déjà sa campagne

Lula a réservé sa première réaction à la chaîne de télévision argentine C5N où il a dénoncé encore une fois des mensonges judiciaires dans le procès qui l’avait dans un premier temps privé de ses droits. Lula affirme aussi avoir la conscience tranquille et être prêt pour le combat. Son parti, le Parti des travailleurs s’y prépare déjà. D’après la Folha de São Paulo, il a déjà commencé à chercher de possibles alliés pour la campagne présidentielle de l’année prochaine.

Des alliés comme les centristes qui sont aussi convoités par le président Jair Bolsonaro. Alors il est vrai, l’ex-syndicaliste n’a pas encore dit s’il était candidat ou pas, mais tout porte à croire qu’il souhaite briguer ce qui serait son troisième mandat. Selon les informations du journal O Globo, Lula est en train d’affiner son projet électoral, en essayant de s’approcher du monde des affaires et de rallier les opposants de Jair Bolsonaro.

La société civile haïtienne se mobilise contre l’insécurité

L’Église catholique haïtienne s’est mobilisée hier contre les enlèvements dans le pays, cinq jours après celui de sept religieux (dont deux Français). Selon Le Nouvelliste, 10 diocèses du pays ont « célébré des messes en solidarité avec les personnes victimes de kidnapping ». Le président de la Conférence épiscopale d’Haïti, Mgr Launay Saturné a lancé un appel à la communauté internationale de « ne pas laisser un pays aller à sa perte », une déclaration qui fait la Une du Nouvelliste.

Jeudi 15 avril, beaucoup d’Haïtiens se sont joints à la mobilisation de l’Église, écrit l’agence Alterpresse. De nombreuses activités commerciales et scolaires ont été suspendues lors d’un mouvement qui a pris les formes d’une grève générale contre l’inaction du gouvernent face à l’insécurité.

