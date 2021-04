Fusillade d'Indianapolis : Joe Biden ordonne la mise en berne des drapeaux à la Maison Blanche

Joe Biden ordonne la mise en berne des drapeaux à la Maison Blanche après la tuerie d’Indianapolis qui fait 8 morts et 7 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi 16 avril. Le tueur se serait suicidé après avoir ouvert le feu dans un entrepôt de la société FedEX. Ses motivations sont encore inconnues mais depuis le début de l’année les tueries de masse se multiplient aux États-Unis. Une fois de plus, le débat sur les armes à feu est relancé.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Avec des mots très forts du président Biden ce vendredi : « La violence par arme à feu entache notre identité, elle transperce l’âme de notre nation ». Depuis la Maison Blanche, le président américain parle d’une « épidémie », et contre cette épidémie le Congrès devra légiférer, dit-il. « Nous pouvons et nous devons faire plus pour sauver des vies », dit aussi le 46e président des États-Unis. Cette nouvelle tuerie se produit seulement une semaine après l’annonce de ses décrets visant à restreindre l’accès aux armes à feu.

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier, les tueries de masse se succèdent à un rythme hallucinant. Après l’attaque des spas en Géorgie ou encore celle d’un supermarché dans le Colorado, cette tuerie d’Indianapolis est le 6e tuerie de masse depuis janvier aux États-Unis et ce alors que 2020 était déjà l’année la plus meurtrière depuis 20 ans avec plus de 20 000 morts. Un décompte de l’organisation Gun Violence Archive qu’il faut doubler s’il on ajoute celui des suicides par armes à feu.

