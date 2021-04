Chili: près de 5 800 tonnes de saumons morts asphyxiés à cause d'algues toxiques

Saumons morts sur une plage de Tolten au Chili. AP - Felix Marquez

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Chili est le second producteur mondial de saumon, derrière la Norvège, et ce n'est pas la première fois que des algues nocives prolifèrent dans des zones d'aquaculture et tuent de grandes quantités de poissons élevés en captivité. Les ONG et scientifiques s'inquiètent des conséquences de ces épisodes sur la biodiversité locale.