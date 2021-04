Covid-19 au Canada: l'Ontario durcit et prolonge son confinement

Dans le viseur des autorités : un variant très contagieux mais surtout, pour Doug Ford, en provenance de l'étranger. REUTERS - CARLOS OSORIO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Ontario, la province la plus peuplée du Canada, une flambée des cas de contamination au Covid-19 pousse les autorités à instaurer de nouvelles restrictions sanitaires. Pour 6 semaines, le Premier ministre de la province, Doug Ford, a annoncé que les commerces non-essentiels seront fermés et les rassemblements à l'extérieur limités, le tout assorti d'une présence policière renforcée. Le but est de contenir la propagation galopante du variant britannique du virus qui sévit et accélérer les vaccinations.