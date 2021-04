Covid-19: aux États-Unis, pour attirer les touristes, l'Alaska va offrir un vaccin

À partir du 1er juin prochain, l’Alaska proposera de vacciner gratuitement les touristes avec des doses de Pfizer ou de Moderna gratuitement. Cet État américain espère bien ainsi attirer des voyageurs internationaux cet été.

Avec notre correspondante à New-York, Carrie Nooten

Il y a un peu plus d’un an, cela aurait été vu comme la façon la plus incongrue d’attirer des touristes. Mais dans ce contexte global, le gouverneur républicain de l'Alaska pense que son idée va permettre de contribuer à la reprise du tourisme dans son État. Avec les bateaux de croisière à l’arrêt pour le deuxième été consécutif, l’Alaska souffre en effet du manque de retombées touristiques.

En revanche, il dispose encore de larges réserves de vaccins - alors que 66 % des plus de 65 ans ont déjà reçu leurs deux doses de Pfizer ou Moderna et que 40 % de la population adulte totale est vaccinée.

Cliniques mobiles

L’idée doit être validée par les législateurs locaux, mais elle a déjà reçu l’approbation des autorités sanitaires locales, complètement impliquées dans ce déploiement. Des cliniques mobiles seront montées dans les quatre principaux aéroport de l’État.

Une fois les contrôles de sécurité passés, les touristes - toutes nationalités confondues - pourront se faire piquer gratuitement. S’ils restent plus de 21 jours en vacances, ils pourront même recevoir leur deuxième dose.

