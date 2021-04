Colombie: le Covid-19 hors de contrôle à Medellin

Les habitants de Medellin en Colombie se préparent à poursuivre le confinement sur le principe de 4 jours avec un couvre feu et 3 enfermés, officiellement jusqu'au 26 avril. AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Colombie peine à lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle est depuis deux semaines en alerte rouge. Les grandes villes sont de nouveau confinées sur le principe de « l'accordéon ». Soit 4 jours avec un couvre-feu de nuit et 3 jours de confinement continu. Mais les chiffres continuent d'augmenter et un pic de décès est attendu pour cette semaine. Jusqu'à présent, le pays compte plus de 2,6 millions de cas de Covid-19 pour environ 68 000 décès. Dans le département d'Antioquia, Medellin fait partie des villes où la situation est la plus critique.

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa Medellin a dépassé les 98 % d'occupation de lits en soins intensifs pour des cas de Covid-19. La mairie avait étendu la capacité d'accueil cette semaine à 1 031 lits. Mais ce n'est pas suffisant. « Les consultations pour des problèmes respiratoires ont explosé, déplore Ricardo Javier Torres Carrasquilla, infirmier au service des urgences d'un hôpital de Medellin. Sur 10 patients que je peux recevoir en 2 heures, il est possible que 5 ou 6 d'entre eux soient positifs à un test de coronavirus. » Le département d'Antioquia, dont Medellin est la capitale, compte désormais plus de 26 000 cas positifs au Covid-19 et 100 morts par jour. Pic de décès dans les jours qui viennent « Depuis plusieurs jours, le département sollicite le soutien des départements qui n'ont pas encore connu ou qui ont un faible impact de la troisième vague, pour transférer des patients, indique Hernan Dario Aristizabal, médecin dans deux hôpitaux d'Antioquia. En plus, les banques de sang de la ville ont de très faibles réserves. » Les autorités annoncent un pic de décès dans les jours qui viennent et une quatrième vague pour le mois de juillet. Les habitants se préparent à poursuivre le confinement sur le principe de quatre jours avec un couvre-feu et de trois jours enfermés, officiellement jusqu'au 26 avril. Durant ces jours de strict confinement, seules les personnes qui travaillent dans les secteurs considérés comme essentiels comme la santé ou l'alimentation sont autorisées à sortir et une seule personne par famille peut faire les courses et achats de première nécessité. Ce dispositif a été décrété par le président Duque la semaine passée dans les quatre principales villes touchées par la pandémie : Bogota, Medellin, Santa Marta et Barranquilla. ► À lire aussi : Colombie: l'ONG Médecins du monde alerte sur l'accès difficile aux services de santé 🗞 #Noticia | El Gobierno Nacional anuncia medidas de aislamiento preventivo para evitar aumento del covid-19 en ciudades capitales. https://t.co/DcTRS1hd3m — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 14, 2021