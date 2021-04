Reportage

Covid-19 au Brésil: les commerces et les cultes autorisés à rouvrir à São Paulo

Vue aérienne de Sao Paulo. AFP - NELSON ALMEIDA

La pandémie est toujours aussi virulente au Brésil, où le nombre de morts est proche de 3 000 par jour. Et pourtant, certaines régions commencent à déconfiner : après Rio, où les bars et les restaurants sont ouverts, c’est au tour de l’État de São Paulo, le plus grand du pays, d’autoriser l’ouverture des commerces et des lieux de cultes.