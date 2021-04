Après le Covid-19, une relance verte?

Ces 22 et 23 avril, le président américain Joe Biden organise son sommet sur le climat. Une rencontre virtuelle alors que la crise du Covid-19 a parfois été perçue comme une occasion historique de construire un « monde d'après » plus vert que celui d'avant. Mais cet espoir pourrait bien être douché.

Les émissions de CO2 liées à l'énergie vont croître de 4,8% en 2021, d'après les calculs de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). C'est la plus forte augmentation depuis 2010, la seconde plus importante jamais enregistrée. De quoi annuler une partie du déclin de l'an dernier. Il s'agit pour Fatih Birol, le directeur de l'AIE « d'un sombre avertissement, qui montre que la reprise économique après la crise de la Covid est à ce jour tout sauf soutenable pour notre climat ». Et de prévenir : « À moins que les gouvernements agissent rapidement pour commencer à réduire les émissions, il est probable que nous affrontions une situation pire encore en 2022. »

18% des dépenses des plans de relance sont vertes

Or, les plans publics de soutien des principales économies ne sont pas franchement loués par les analystes. Un rapport du programme pour l'environnement de l'ONU et de l'Université d'Oxford révèle que la relance n'est pas assez verte.

Jusqu'à la fin de 2020, au sein des 50 plus grandes économies mondiales, « nous avons répertorié 14 600 milliards de dollars de dépenses en 2020, indique Brian O'Callaghan, directeur du projet de relance économique de l'Université d'Oxford, et auteur du rapport. Environ 2% de cette somme seulement correspondent à des dépenses vertes. Si l'on parle uniquement des plans de relance, sur ces dépenses-là, seulement 18% sont vertes. Cela veut dire que 82% des dépenses, l'immense majorité, ne sont pas rattachées à des objectifs pour le climat. »

En outre, le vert d'un côté n'empêche pas le gris de l'autre. Le soutien public aux combustibles fossiles, qui a crû de 5% en 2019 selon l'Organisation de coopération et de développement économique n'a pas disparu avec la crise. Nathalie Girouard, chef du service dédié aux performances environnementales à l'OCDE, souligne que « ce qui est alloué à l'environnement, qui aura des effets positifs, c'est à peu près 336 milliards de dollars. Mais c'est le même montant » que les mesures « qui auraient des effets plus ou moins négatifs. »

Alors l'ensemble des pays sont-ils à loger à la même enseigne ? « En tout cas, estime Lucile Dufour de l'Institut international pour le développement durable, il n'y a pas un seul pays qui soit champion de la relance verte actuellement. Malheureusement, tous les pays ont investi des sommes plus ou moins grandes pour aller soutenir l'industrie fossile, pour aller soutenir les activités qui consomment beaucoup d'énergies fossiles. » « Mais, concède-t-elle, certains pays ont été plus propres que d'autres. » Le rapport de l'agence de l'ONU pour l'environnement accorde par exemple un bon point au Danemark, à la Finlande, l'Allemagne et la France.

Aides non conditionnées

Au-delà de la quantité, la qualité des aides fait tiquer Lucile Dufour. Il faut rappeler que derrière les aides et notamment les mécanismes d'urgence, il y a des enjeux de sauvegarde de l'emploi. Mais l'Institut international pour le développement durable regrette que des enveloppes accordées à certains secteurs polluants n'aient pas été conditionnées à des objectifs de réduction d'émissions par exemple. Selon l'Energy Policy Tracker, depuis le début de la pandémie, les pays du G20 ont pris des engagements à hauteur de 41,5 milliards de dollars dans le soutien aux énergies fossiles soumis à conditions contre 236,5 milliards de dollars octroyés sans objectif de réduction de l'impact sur le climat.

Prise de conscience

Cela dit, la plupart des données diffusées ces dernières semaines se basent sur l’année 2020 et parfois le tout début de 2021. Lucile Dufour estime donc que la donne peut encore changer :

« Il faut peut-être distinguer ce qu'il s'est passé dans les premiers mois suivant la crise, et un soutien à des énergies très carbonées, d'une prise de conscience un peu plus forte maintenant des gouvernements sur la nécessité et l'urgence d'agir pour limiter la crise climatique. On voit que des plans qui étaient extrêmement orientés vers les énergies fossiles au début de la crise sont progressivement en train de se réorienter vers quelque chose de plus vert. C'est le cas par exemple au Canada. »

Si le plan pour les infrastructures de Joe Biden est adopté par le Congrès, il pourrait également verdir la relance américaine.

Nathalie Girouard souligne, elle, l'importance de profiter de cette fenêtre de tir, car « avoir autant d'investissements en même temps, c'est une opportunité qui surviendra très rarement ».

Alors, le rapport de l'ONU et de l'Université d'Oxford suggère cinq domaines d’investissements aux décideurs : « les énergies renouvelables, les transports verts, des mesures d'efficacité énergétique ou encore des projets de préservation des écosystèmes, énumère Brian O’Callaghan. Par ailleurs, les gouvernements pourraient aussi ajouter des caractéristiques "vertes" à des investissements plus classiques. »

Autre enjeu important aux yeux de Lucile Dufour : celui de l'aide aux pays pauvres ou en développement pour permettre une relance plus verte partout. Là encore tout dépendra de la manière. Selon l'Energy Policy Tracker, neuf des principales banques multilatérales de développement ont fourni trois milliards de dollars à des énergies fossiles depuis le début de la pandémie. C'est tout de même quatre fois moins que ce qui est allé à des projets d'énergies propres.

