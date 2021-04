À la Une: libération en Haïti de trois des dix personnes enlevées, dont sept religieux

Publicité Lire la suite

C’est une source gouvernementale qui a confirmé l’information, précise Le Nouvelliste. Selon le quotidien, les trois personnes libérées sont le père Hugues Baptiste, Lovely Joseph et la sœur Anne-Marie Dortellus. Le Nouvelliste précise que les deux ressortissants français, une religieuse du département de la Mayenne et un prêtre de l'Ille-et-Vilaine qui vit en Haïti depuis plus de 30 ans, qui ont été enlevé il y a douze jours, font toujours partis des personnes retenues.

La semaine dernière, précise Alter Presse, une première personne, une femme de 70 ans, avait été libérée après le versement d’une rançon de 50 000 dollars au gang des 400 Mawazo qui a revendiqué ces enlèvements. Un gang qui réclamait un million de dollars pour la libération de toutes les personnes enlevées.

Certains tentent de profiter de la vague d’enlèvements en Haïti

C’est ce que détaille Le Nouvelliste selon une note de la police à laquelle a eu accès le quotidien. Une femme, âgée de 30 ans, a été arrêtée ce mercredi par la cellule contre les enlèvements pour double simulation d'enlèvement et séquestration contre rançon. Selon la police haïtienne, elle était amoureuse d'un prisonnier rencontré sur Facebook et aurait simulé un premier enlèvement pour soutirer 350 000 gourdes à ses parents, en vue d'un versement à un juge contre la libération de son amoureux. « La libération n'ayant pas eu lieu, elle a récidivé le 19 avril, escroquant 250 000 gourdes à ses proches » précise Le Nouvelliste, avant d’être arrêtée deux jours plus tard.

Des objectifs ambitieux annoncés par le président américain

Joe Biden ouvrait le sommet sur le climat virtuel organisé par Washington auxquels 40 dirigeants mondiaux participaient. Et le président américain a donné le ton en ciblant des objectifs ambitieux puisqu’il s’est engagé, hier, à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 50% et 52% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005 détaille le New York Times. Un objectif très ambitieux, estime le quotidien qui pointe le manque de détail distillés pour l’atteindre. Pour le New York Times qui s’appuie sur des études d’experts en la matière, pour espérer atteindre cet objectif, il faudrait électriser intégralement le parc automobile d’ici 2030, fermer toutes les centrales au charbon, planter des millions d’arbres et développer les énergies renouvelables avec par exemple une multiplication par quatre du nombre d’éoliennes.

C’est un énorme défi qui attend les États-Unis, un défi réalisable selon des chercheurs, mais il faudrait pour cela que la Maison Blanche fasse adopter toute une série de nouvelles lois, ce qui semble compliqué avec des Républicains qui n’affichent pas les mêmes ambitions, précise le New York Times. Malgré tout, ce sommet pour le climat est une réussite estime le Washington Post car Joe Biden a obtenu l’engagement d’autres pays qui se disent également prêts à accélérer la réduction de leurs propres émissions, à restaurer les forêts, à éliminer progressivement les centrales à charbon ou encore à développer les énergies renouvelables.

Le premier traité environnemental d'Amérique latine et des Caraïbes ratifié

Il s’agît de l’accord d'Escazú, du nom de la ville au Costa Rica qui avait accueilli en 2018 les dernières négociations entre des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, précise La Jornada. Un accord qui garantit la protection de l'environnement et de la santé des personnes, principalement des peuples indigènes et qui favorise également la participation du public ainsi que l'accès à l'information et à la justice en matière d'environnement précise le quotidien La Jornada.

Vingt-quatre pays l’avait adopté et il a été ratifié, hier, par douze pays, ce qui marque donc l’entrée en vigueur de ce texte. Vingt-neuf recommandations pour vivre dans un pays sain ont par ailleurs été divulgués. Des mesures qu’il faut mettre en pratique de manière urgente pour le bien être des futures générations détaille La Prensa, notamment celle qui concerne la protection des communautés indigène et des défenseurs de l’environnement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne