À Saint-Vincent, l'éruption volcanique fait craindre de lourdes conséquences économiques

Depuis le 9 avril, le volcan de La Soufrière, situé en Guadeloupe, dans le sud de l'île de Basse-Terre, est entré en éruption, ce qui n’était pas arrivé depuis 1979. S’il n'a pas fait de morts, des milliers d’habitants à Saint-Vincent ont tout de même dû être évacués et les conséquences économiques pourraient être lourdes pour cet archipel.

Publicité Lire la suite

Petit archipel situé dans les Caraïbes, au sud des Antilles françaises, Saint-Vincent et les Grenadines est le pays qui souffre le plus des conséquences liées à l’éruption du volcan de La Soufrière, en Guadeloupe. Près de 20% de la population, c’est-à-dire 20 000 habitants sur les 100 000 et quelques que compte ce petit pays ont déjà dû être évacués des zones devenues inhabitables et inexploitables.

► À lire aussi : Éruption du volcan La Soufrière: l'île Saint-Vincent privée d'électricité

Cet État qui vit principalement du tourisme risque de perdre 50% de son PIB, selon Camillo Goncalves, le ministre des Finances. Pire, il pourrait l’obliger à revenir sur le marché de la dette, sachant que les zones les plus sinistrées sont dans ce qui est considéré comme la ceinture agricole, un secteur qui est l’un plus gros employeur du pays.

Cette situation, jugée catastrophique par Ralph Gonsalves, le Premier ministre du pays, a obligé les Nations unies à lancer un appel aux dons mercredi, à hauteur d’un peu plus de 29,2 millions de dollars pour alimenter la population en eau, en nourriture et en abris.

L'ONU a déjà débloqué un million de dollars en urgence mais « bien plus est nécessaire », a plaidé Didier Trebucq, le coordinateur de l'ONU pour les Barbades et l'est des Caraïbes. Il s’est rendu sur place durant deux jours et selon lui le paysage est devenu « apocalyptique ». Les tonnes de cendres produites par les explosions du volcan La Soufrière s'étant mêlées à des pluies récentes.

Une situation qui pourrait encore empirer, a prévenu Ralph Gonsalves, car la saison des ouragans devrait bientôt débuter.

► À lire aussi : Éruption du volcan la Soufrière : l'entraide s'organise dans les Caraïbes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne