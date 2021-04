Équateur: une entreprise productrice de fibre d'abaca condamnée pour esclavage moderne

Les ouvriers de c CA dans leurs baraquements.

L’Équateur est l’un des principaux producteurs de fibre d’abaca au monde. Utilisée pour fabriquer des papiers spéciaux, elle est considérée comme l’une des fibres du futur. Pourtant, dans les champs de la compagnie aux capitaux japonais Furukawa Plantaciones, sur la côte, les ouvriers agricoles travaillaient dans des conditions proches de celle des serfs du Moyen Âge, ces paysans attachés à une glèbe, à un domaine avec lequel ils étaient vendus. La compagnie vient d’être condamnée pour esclavage.

Avec notre correspondant en Équateur, Éric Samson

L’un des plaignants, aujourd’hui très âgé, n’avait jamais été déclaré à l’état civil. Il n’avait donc pas d’existence légale. Beaucoup ont été mutilés en travaillant sans sécurité avec des machines agricoles. Enfants privés d’éducation, parents et grands-parents sans sécurité sociale ni accès à l’eau potable, les familles des 123 plaignants vivaient dans des baraquements insalubres que la compagnie a détruit dès que le scandale a éclaté.

Pour Alejandra Yépez, du groupe Furukawa Nunca mas (Jamais plus), la décision de la justice équatorienne est historique. « C’est le premier verdict en Équateur qui reconnaît l’existence de l’esclavage moderne dans le pays, souligne-t-il. Jusqu’à présent, personne n’acceptait l’existence de serfs condamnés à vivre sur une hacienda sans pouvoir en sortir. Sur les terres de Furukawa, les ouvriers agricoles n’étaient pas enchaînés, mais vivaient et travaillaient dans des conditions indignes. Tous leurs droits étaient violés et de façon répétée, sur trois générations. »

Indemnisation économique et cession de terres

La compagnie Furukawa Plantaciones CA a été condamnée entre autres à une réparation économique dont le montant doit encore être calculé. Elle devra donner cinq hectares de terres agricoles à chacun des plaignants et s’excuser publiquement dans les principaux journaux du pays.

Selon le groupe Furukawa Nunca mas (Jamais plus), ces plaignants ne représentent que 10% des esclaves modernes ayant été exploités dans les champs d’abaca de l’une des 32 haciendas de Furukawa.

