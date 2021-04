Au Costa Rica, un radar spatial de haute précision pour protéger les satellites

Un nouveau radar spatial d'une rare précision a été inauguré ce jeudi 22 avril au Costa Rica, idéalement placé car proche de l'Équateur. L'entreprise californienne LeoLabs a installé dans ce petit pays d'Amérique centrale son quatrième outil de surveillance de l'espace. L'objectif de ce radar : surveiller les milliers de débris métalliques en orbite autour de la Terre, avec une précision inédite. Un projet indispensable pour pouvoir continuer à explorer l'espace.

La mission de ce radar spatial est de cartographier le maximum de débris de moins de 2 centimètres, en orbite basse autour de la Terre. Et c'est justement ce qui le rend important. L'orbite basse, c'est un espace qui s'étend jusqu'à 2 000 km au-dessus de nos têtes, où est envoyée la majorité de nos satellites et où opère la station spatiale internationale, l'ISS.

Le problème, c'est que cette zone est devenue une véritable déchetterie spatiale, depuis plus de 60 ans. Vieux satellites abandonnés, panneaux solaires détruits ou morceaux de fusées lâchés en plein vol... Selon un observatoire américain, plus de 15 000 débris plus gros qu'une balle de golf tournent autour de la Terre à cette hauteur, beaucoup plus vite qu'une balle de pistolet !

Éviter des collisions

Les débris de moins de 2 centimètres seraient dix fois plus nombreux. De quoi faire de gros dégâts à une fusée qui décolle.

En suivant ces tout petits déchets au-dessus de l'Équateur, le radar du Costa Rica va pouvoir prévenir les agences spatiales et les opérateurs de satellites pour éviter des collisions. Et de surveiller le nombre croissant de ces fragments en orbite basse. S'ils sont trop nombreux, il ne sera plus possible d'envoyer de nouveaux objets dans l'espace.

