Covid-19 au Chili: colère face au manque d'aides de l'État

Une Chilienne s'apprête à lancer une pierre près d'une barricade en feu lors d'une manifestation pour demander plus d'aide du gouvernement et l'autorisaiton de retirer le tiers des retraites pour faire face à la pauvreté générée par la crise sanitaire, à Santiago le 22 avril 2021. AFP - RAMON MONROY

Texte par : RFI

Près de 8 habitants sur 10 sont strictement confinés depuis fin mars au Chili, à cause d'une grave seconde vague de Covid-19 sur son sol. Dans ce contexte, les habitants demandent davantage d'aides de la part de l'État face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Sous la pression populaire, et pour la troisième fois en un an, le Congrès a adopté ce vendredi 23 avril une réforme qui permettrait aux Chiliens de puiser dans leur épargne retraite individuelle et obligatoire. Mais le gouvernement tente de bloquer cette mesure et met ainsi en colère une bonne partie des habitants.