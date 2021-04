Covid-19: avril, le mois le plus meurtrier au Pérou depuis le début de la pandémie

À peine 3 % de la population est vaccinée au Pérou. AP - Martin Mejia

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La situation sanitaire semble hors de contrôle au Pérou. Le nombre de nouveaux cas et de morts du coronavirus a augmenté de manière exponentielle ces dernières semaines et a atteint des records ces derniers jours. Ainsi, le mois d’avril n'est pas encore terminé, mais c'est déjà le mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie, avec plus de 6 000 morts. En cause : la présence accrue du variant brésilien et un système de santé saturé.