Pétrole: la Californie va interdire la fracturation hydraulique à partir de 2024

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé ce vendredi 23 avril qu'il entendait interdire à partir de 2024 la fracturation hydraulique, méthode d'extraction d'hydrocarbures controversée pour son impact sur l'environnement. Il entend ainsi stopper ensuite progressivement toute exploitation pétrolière au plus tard en 2045.

Ce n'est pas une annonce anodine. La Californie est l'État américain le plus peuplé et aussi l'un des principaux producteurs de pétrole aux États-Unis. La fracturation hydraulique représente environ 2 % de la production du pétrole californien. Son interdiction sera mise en œuvre par l'agence chargée de gérer les ressources naturelles de l'État, qui cessera de délivrer de nouveaux permis au plus tard en janvier 2024.

Parallèlement à cette mesure, le gouverneur Newsom a demandé à l'agence surveillant la pollution atmosphérique d'examiner les moyens de « stopper progressivement l'extraction pétrolière dans tout l'État au plus tard en 2045 », indiquent ses services dans un communiqué. Ce qui serait une première aux États-Unis.

Cet objectif s'articule avec les efforts de la Californie pour lutter contre le changement climatique, satisfaire notamment l'objectif de « neutralité carbone » de son économie d'ici 2045 et avec la décision de Gavin Newsom d'interdire la vente de véhicules neufs à moteur thermique d'ici 2035.

Pressions des militants écologistes

« La crise climatique est réelle et nous continuons à en voir les signes chaque jour, explique l'élu démocrate dans son communiqué. Étant donné que nous avançons rapidement pour décarboner notre secteur des transports et créer un avenir plus sain pour nos enfants, j'ai dit clairement que je ne voyais pas l'utilité de la fracturation hydraulique dans le futur et, de la même manière, je crois que la Californie doit pouvoir passer à l'après-pétrole. »

Le gouverneur Newsom avait par le passé déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir d'interdire la fracturation hydraulique mais il était soumis à de fortes pressions de la part de militants écologistes.

Asthme, cancer et réchauffement climatique

La fracturation hydraulique consiste à extraire du pétrole et des gaz emprisonnés dans le sous-sol en injectant des fluides à forte pression pour fracturer les roches. Une industrie qui s'est beaucoup développée dans les années 2000 et 2010, faisant des États-Unis depuis 2014 le premier producteur pétrolier mondial.

Le coût environnemental et sanitaire est de mieux en mieux documenté : des secousses sismiques d'une part, et d'autre part, la pollution de l'air et de l'eau près des exploitations, avec des conséquences sanitaires pour les riverains, notamment de l'asthme ou des cancers. Sans compter que les fuites de méthane dans l'atmosphère renforcent le réchauffement climatique.

