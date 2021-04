À la Une: des Oscars sous le signe de la pandémie mais aussi de l’inclusion

Publicité Lire la suite

La 93e cérémonie des Oscars a eu lieu ce dimanche soir à Los Angeles. Nomadland a raflé le prix du meilleur film, son personnage principal, Frances McDormand, l’Oscar de la meilleure actrice et le prix très convoité du meilleur réalisateur. Chloé Zhao devient ainsi la première cinéaste non blanche à remporter ce prix. Après des années de controverse sur la composition d’une académie jugée trop blanche et trop masculine pour représenter l’ensemble de la société, « Hollywood affirme un message d’inclusion », estime en Une le Washington Post.

« Six ans après les manifestations sous le hashtag #OscarsSoWhite contre le manque de nominés non Blancs, l’académie a embrassé les talents noirs, asiatiques et féminins comme jamais auparavant », poursuit le journal qui conclut : « Cette année, deux des cinq réalisateurs nommés étaient des femmes. Au cours des 92 années précédentes, elles n’étaient que cinq femmes au total ».

En raison de l’épidémie de coronavirus, la cérémonie s’est déroulée dans l’une des principales gares de Los Angeles afin de respecter les consignes sanitaires. Le Washington Post salue une cérémonie « discrète, mais innovante ». « Je suis ravie que les Oscars se déroulent à Union Station, qui est l’un des joyaux architecturaux de la ville », déclare, dans les colonnes du Los Angeles Times, une historienne de l’art qui poursuit : « Ce serait merveilleux si les Oscars se déroulaient chaque année dans des endroits différents pour mettre en valeur nos racines multiculturelles et pour montrer au monde que nous sommes bien plus que Hollywood ».

Enfin une « cérémonie descente », se réjouit aussi le Time Magazine ce matin, qui espère que l’Académie des Oscars adoptera définitivement ce style né de la pandémie, pour les cérémonies à venir. Bien qu’au point de vue de l’exemplarité on pourrait faire mieux, estime de son côté le San Francisco Chonicle qui constate que « la plupart des stars ne portaient pas de masque ».

Covid-19 : la propagation dans le Michigan inquiète

Les autorités sanitaires américaines s’inquiètent : malgré une campagne de vaccination massive aux États-Unis, certains États voient une nouvelle flambée de propagation.

Le Michigan est au centre de toutes les attentions. Dans cet État du Midwest, qui a connu en un mois seulement une hausse de contaminations qui frôle les 500 %, « les hôpitaux se remplissent de patients plus jeunes et plus malades », alerte le New York Times. « Les services de réanimation sont occupés par des personnes âgées de 20 à 50 ans ». Pour les scientifiques, c’est le variant anglais qui cause cette troisième vague si différente des deux premières.

Pourtant, certains patients ne croient toujours pas à l’existence même du virus. Dans les colonnes du journal local Detroit Free Press, une infirmière raconte : « Après la mort de son mari à cause du Covid-19, une femme nous a dit que nous étions tous des acteurs bien payés. La question a été trop longtemps politisée. Ça laisse des traces. Mais pour ces négationnistes », conclut cette infirmière, « la prévention est impossible ».

Venezuela : le président Nicolas Maduro sévit contre les ONG de son pays

À partir du 1er mai, les organisations non gouvernementales vénézuéliennes seront contrôlées par le Bureau national contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Les ONG doivent fournir les noms de leurs membres, leurs sources de financement et donner accès à leurs transactions bancaires », annonce El Pais. Le journal constate que cette réglementation vise à « soumettre le fonctionnement des ONG vénézuéliennes à une certification gouvernementale ». La réglementation « entre en vigueur en toute discrétion et sans débat ».

En fin de semaine dernière, plus de 700 ONG ont demandé dans un communiqué conjoint l’annulation de la mesure. Il y a urgence, estime par exemple Amnesty International. Car, comme le détaille El Pais, « le gouvernement de Nicolas Maduro prépare aussi une loi pour réglementer les ONG internationales au Venezuela. Le texte a été soumis au Parlement qui doit en débattre dans les prochains jours ».

Enfin, El Pais souligne « le rôle fondamental » des ONG « dans la documentation et la dénonciation de la crise des droits humains au Venezuela. Au cours de l’année dernière, les documents produits par la société civile vénézuélienne ont trouvé un écho dans les rapports produits par les Nations unies et la Cour pénale internationale ».

