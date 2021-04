Covid-19: à Cuba, des marches le dimanche pour dire «stop» au blocus

A Cuba, dimanche, le gouvernement a rassemblé un millier de personnes pour manifester contre l’embargo américain et pointer du doigt son impact sur le secteur de la santé. Alors que l’île communiste connaît une recrudescence des cas de Covid-19 et une situation sanitaire complexe, dans un contexte de crise économique des plus difficiles. Les Cubains tentent donc de faire monter la pression et d’envoyer un message aux Etats-Unis.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

Lada, Chevrolet, moto soviétique, scooter chinois, vélos et chevaux… une diversité de véhicules et de Cubains pour protester dimanche 25 avril contre le blocus américain. L’île communiste connaît en effet une recrudescence des cas de Covid-19 et une situation sanitaire complexe. Les Cubains tentent de faire monter la pression et d’envoyer un message aux États-Unis alors que la crise économique que connaît le pays est des plus difficiles.

Une manifestation en mouvement pour éviter les contagions au Covid-19, qui circule encore massivement sur l’île. Camilo et Odalys ont suivi le parcours en scooter, qui menait jusqu’à la statue du Che, de la place de Villa Clara, agitant des drapeaux cubains : « Je travaille dans le secteur de la santé et le blocus nous affecte particulièrement, avec tous les malades qu’il y a en ce moment, nous ne pouvons pas bien à les aider », nous explique Odalys.

► À lire aussi : Cuba lance la vaccination de ses soignants avec son vaccin Soberana 2

Un blocus injuste et génocidaire jugent les Cubains, car il n’affecte pas le gouvernement mais bien la population, surtout en ces temps de crise et de pandémie.

Les étudiants en médecine se sont joints également au cortège, comme Oriol Ibara, originaire du Congo-Brazzaville. « Je suis ici depuis 6-7 ans et je sais combien le blocus affecte Cuba, nous explique le jeune homme. Actuellement, nous avons des cas graves de Covid et le pays manque de respirateurs artificiels, de médicaments ! »

Ces caravanes et manifestations contre l’embargo se font de plus en plus fréquentes les dimanches. Pour les Cubains bloqués par les Etats-Unis depuis plus de 60 ans, c’est donc un message envoyé directement à Joe Biden.

► À lire aussi : Cuba: le nouveau pouvoir condamné aux réformes économiques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne