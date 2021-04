À la Une: la commission parlementaire enquête sur gestion de la crise sanitaire au Brésil

Publicité Lire la suite

Au Brésil s’ouvre ce mardi 27 avril la commission d’enquête du Sénat pour trouver des responsables de la catastrophe sanitaire qui a fait plus de 400 000 morts dans le pays en raison du coronavirus. Pour la Folha de São Paulo, « les négligences, fautes et sabotages commis par le gouvernement fédéral, et au premier chef Jair Bolsonaro, dans la gestion de la pandémie sont pour la plupart irréfutables ». Les attitudes « ignorantes et irresponsables du président sont particulièrement graves puisqu’elles ont posé les bases des politiques publiques qui ont contribué à l’explosion des infections et des décès au Brésil », souligne l’éditorialiste qui poursuit : « Cela fait longtemps qu’une commission d’enquête parlementaire n’a pas débuté avec autant de faits clairs et pertinents à explorer. Face aux faits d’une rare gravité, l’exécutif ne saura pas fuir ».

D’autant moins que, malgré la pression qui augmente, le gouvernement de Jair Bolsonaro récidive. C’est en tout cas l’analyse d’O Estado. Le journal prend pour exemple la polémique au Parlement autour du budget 2021. Un texte introduit avec trois mois de retard et qui ne prévoit pour l’instant « aucun point spécifique sur les dépenses nécessaires pour renforcer la structure hospitalière et la prise en charge des patients Covid-19. Il n’est pas non plus question d’un renouvellement du soutien financier pour ceux qui ont perdu leurs revenus en raison de l’épidémie ni d’un programme d’aide en faveur des entreprises, sans parler de la nécessité d’investir dans le secteur de l’éducation afin de permettre aux élèves et étudiants de suivre des cours à distance », dénonce O Estado qui conclut : « Pour le dire simplement, le budget de cette année ne reflète nulle part la nécessité d’investissements pour faire face aux multiples effets de la pandémie, ce qui démontre une nouvelle, répétée et grave erreur de planification de l’équipe Bolsonaro ».

États-Unis : 69 élus démocrates appellent le secrétaire d’État à changer de politique vis-à-vis d’Haïti

Aux États-Unis 69 élus démocrates de la Chambre des Représentants appellent le secrétaire d’État américain Antony Blinken à changer de politique vis-à-vis d’Haïti. Dans une lettre ouverte, les élus dénoncent « l’insistance des États-Unis à soutenir les élections à tout prix en Haïti ». « Alors que des élections seront clairement nécessaires dans un proche avenir pour restaurer l’ordre démocratique, nous restons profondément préoccupés par le fait que tout processus électoral organisé sous l’administration actuelle ne sera pas libre, équitable ou crédible », écrivent les signataires qui estiment que « les élections parlementaires, locales et présidentielles prévues pour l’automne 2021 pourraient augmenter considérablement le risque de violence dans tout le pays ».

Les législateurs américains soulignent également que le président haïtien Jovenel Moïse, qui gouverne sans Parlement depuis plus de 15 mois, non seulement « manque de crédibilité et de légitimité » pour organiser des élections libres et équitables, mais aussi pour organiser le référendum constitutionnel prévu le 27 juin. Les 69 élus réclament que l’administration Biden utilise « sa voix et son vote » au sein des Nations unies et de l’Organisation des États américains, qui bénéficient toutes deux d’un financement américain, afin de « garantir que les dollars des contribuables américains ne soient pas utilisés pour soutenir le référendum constitutionnel en Haïti ».

Le Miami Herald souligne que « la lettre à Antony Blinken est signée par tous les membres démocrates de la délégation du Congrès de Floride ; plus de la moitié des membres du Black Caucus et par les présidents de plus de la moitié des comités permanents de la Chambre des représentants ». Pour le quotidien de Floride, « c’est l’une des lettres les plus fortes sur Haïti émanant du Congrès américain ces dernières années ».

En Haïti, justement, Le Nouvelliste écrit : « Comme souvent depuis plus d’un siècle, quand les solutions haïtiennes ne donnent rien, quand le dialogue inter-haïtien est impossible, ce sont les Américains qui montent au filet pour peser sur le jeu des acteurs. Allons-nous encore une fois nous en remettre aux étrangers pour résoudre nos crises ? Avons-nous d’autres choix ? Souhaitons-nous une autre issue ? », s’interroge l’éditorialiste avant de conclure : « Chacun doit se poser ces questions, car le compte à rebours est enclenché ».

Migrations : l’administration Biden promet 310 millions de dollars à l’Amérique centrale

Kamala Harris s’est entretenue hier avec le président guatémaltèque Alejandro Giammattei. La vice-présidente américaine a promis 310 millions de dollars d’aide humanitaire pour l’Amérique centrale. L’objectif de la Maison Blanche : « s’attaquer aux causes de la migration irrégulière vers les États-Unis », constate Prensa Libre. Le journal estime que l’administration Biden a bien identifié les problèmes de l’Amérique centrale : « la pauvreté, aggravée par deux ouragans et une sécheresse prolongée, la violence et le manque de services publics. L’aide américaine visera donc à créer des emplois, notamment dans l’agriculture ».

Des annonces saluées par l’éditorialiste de La Hora : « Madame Harris ne pourra pas résoudre nos problèmes, mais elle peut contribuer à valoriser nos ressources, notre volonté, notre potentiel ».

Certains journaux guatémaltèques se montrent en revanche plus sceptiques. À l’instar d’El Periodico écrit : « Si on veut sortir du problème migratoire par le biais de l’agriculture, il ne suffit pas d’apporter des améliorations marginales des conditions de subsistance. Il faudrait au contraire augmenter de manière significative la productivité dans les zones rurales ». Et poursuit l’éditorialiste, « cette option exige de meilleures techniques de culture, l’adoption de nouvelles variétés et la mise en place d’une infrastructure pour garantir l’accès au marché international ». Et El Periodico de prévenir : « Une aide américaine insuffisante pour le secteur agricole ne résoudra pas le problème migratoire, tout comme les programmes américains de lutte contre la drogue en Amérique centrale n’ont jamais mis un terme à la culture de feuilles de coca, de pavot et de cannabis ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne