100 jours de Joe Biden à la Maison Blanche: pari gagné pour la vaccination

Cela fait 100 jours que Joe Biden est à la Maison Blanche. 100 jours durant lesquels le président américain a mis en place une partie de son programme et ses promesses de campagne. L’une de ses promesses concernait la lutte contre l’épidémie de Coronavirus à travers notamment une vaccination massive. Aujourd’hui, plus de la moitié de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin. Reportage à Manhattan.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Devant le Javits Center transformé en centre de vaccination massive, les longues files d’attente d’il y a encore trois semaines ont disparu. « Quand je suis venu pour mon 1er vaccin, c’était plein, ça allait vite, mais il y avait beaucoup plus de monde », raconte Chris. Comme lui, ils sont plus de 6 millions de New-yorkais à avoir reçu au moins une dose de vaccin. Et à partir d’aujourd’hui, la vaccination est ouverte à tous sans exception et sans prise de rendez-vous obligatoire.

« C’est comme une machine bien huilée, dit une femme. Très paisible, très bien organisée. Je suis juste très contente et reconnaissante. » « Il n’y a pas de chaos, poursuit un homme. C’est mieux organisé qu’à l’aéroport ! »

Cette vaccination massive était l’une des promesses de Joe Biden. Le président avait fixé un objectif : 100 millions de vaccins administrés durant ses 100 premiers jours à la Maison Blanche. On est aujourd’hui à plus de 200 millions.

« Initialement, je n’attendais pas grand-chose en termes de rapidité de vaccination, confie une autre New-yorkaise. Je pensais que les gens de mon âge ne seraient pas vaccinés avant l’été ou l’automne. J’ai été agréablement surprise. »

« Je pense qu’il a réussi non seulement à tenir sa promesse de vaccination, mais il a aussi apporté un sentiment de calme », explique un homme.

Joe Biden s’est fixé un autre objectif en termes de lutte contre cette pandémie. Il espère que la vie retrouvera un semblant de normal d'ici au 4 juillet, jour de la fête nationale.

