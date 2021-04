A la Une: démission fracassante de Laura Italiano, journaliste du New York Post

Publicité Lire la suite

Son message sur Twitter expliquant sa démission a fait le tour des réseaux sociaux et est repris par une partie de la presse nationale ce mercredi. Laura Italiano, journaliste de longue date du tabloïd New York Post, soutient avoir jeté l’éponge après avoir été forcée d’écrire une histoire montée de toutes pièces. Son article affirmait qu’un livre pour enfants de la vice-présidente Kamala Harris était distribué aux jeunes migrants clandestins tout juste arrivés aux États-Unis dans les centres d’hébergement. Une sorte de kit de bienvenue. Mais rien de cela n’était vrai, selon le New York Times. Un de ces livres a bien été photographié dans un centre d’hébergement, mais il s’agissait de l’un des nombreux articles donnés par les habitants dans le cadre d’une collecte.

La version internet de cet article, publié en Une du New York Post samedi, a été corrigée avant d’être supprimée. Mais entre-temps, le papier est devenu viral sur les réseaux sociaux, a été repris par des médias conservateurs et même par des élus républicains. Pour le New York Times, cela illustre « la vitesse à laquelle la désinformation politique peut être utilisée comme arme dans l’environnement médiatique moderne ». Le Washington Post rappelle la proximité de ce média avec l’ancien président Trump.

Plus de fuite à la Maison Blanche

Demain, cela fera 100 jours que Joe Biden est arrivé à la Maison Blanche. Avant son discours de politique générale, ce mercredi soir, Politico fait le bilan d’un changement de style. Désormais, « la Maison Blanche est un navire étanche ». En d’autres termes : unité autour de Joe Biden, rien ne fuite. Mais selon les sources de Politico, cette unité cache aussi « une compétition pour montrer sa proximité avec le patron ».

Certains collaborateurs se plaignent que le président soit « trop maintenu dans une bulle, où peu de gens peuvent se faire entendre en dehors du cadre de fidèles qu’il cultive depuis des décennies ». Parfois cela suscite des lenteurs. Selon le média américain, certaines décisions des plus basiques et certains recrutements sont retardés par les hauts responsables nommés par Biden, qui ont un droit de regard sur tout.

Un critique de Trump à la tête de l’ICE

Mardi, le président a nommé un critique de la politique de Donald Trump à la tête de l’Agence américaine de l’Immigration et des douanes (ICE). Ed Gonzalez est le shérif du comté de Harris, le troisième comté le plus peuplé des États-Unis, rappelle The Texas Tribune. Il s’était fait connaître en refusant de faire coopérer ses agents avec les autorités fédérales, en vue de l’expulsion systématique des personnes sans papiers arrêtées, même pour des délits mineurs. Le shérif avait aussi soutenu sur les réseaux sociaux que la « grande majorité » des migrants sans papiers ne constituaient pas de menace pour les États-Unis.

Ed Gonzalez, s’il est confirmé à son poste par le Sénat, sera chargé d’appliquer la nouvelle approche de Joe Biden en matière d’immigration : « limiter les arrestations aux personnes ayant récemment franchi la frontière, aux personnes représentant une menace pour la sécurité nationale ou aux personnes condamnées pour des délits graves », détaille le Washington Post. Selon le journal, il aura la lourde tâche de redorer le blason d’une agence fédérale dont la côte de popularité est au plus bas. Certains plaident même pour son abolition.

Cleveland : un policier plaide pour sa réintégration

Sept ans après avoir abattu un enfant afro-américain de 12 ans qui jouait avec un pistolet à billes dans un parc, un ancien policier demande sa réintégration dans la police, explique Cleveland.com. Timothy Loehmann est soutenu par un syndicat dans cette démarche auprès de la Cour Suprême de l’Ohio. Le policier avait été licencié plusieurs années plus tard, en 2017, non pas en raison de cette affaire, mais pour avoir menti dans son dossier de candidature.

Tamir Rice aurait eu 19 ans aujourd’hui. Sa famille, en parallèle, demande la réouverture de l’enquête sur sa mort, avec le soutien d’élus locaux démocrates à la Chambre des représentants. En effet, « en décembre, le ministère de la Justice a officiellement clos l’enquête. Il a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations contre les agents de police impliqués » dans la mort de l’enfant, note le média de Cleveland. Le Washington Post note que c’est la deuxième fois qu’un policier demande à pouvoir réintégrer la police après avoir été mis en cause dans ce type d’affaire très médiatisée. Dans les deux cas, ils évoquent des « pressions extérieures » ayant mené à leur licenciement.

Venezuela : mort du ministre de l’Éducation

Au Venezuela, Aristóbulo Istúriz est mort à 76 ans dans une clinique de Caracas, écrit Tal Cual. Plusieurs journalistes évoquent les conséquences d’une opération à cœur ouvert plus tôt dans la journée. Ancien vice-président, ce haut fonctionnaire a été à la tête de différents ministères sous les présidences d’Hugo Chávez et de Nicolás Maduro, rappelle El Nacional.

Idaho : la loi du « battement de cœur » promulguée

L’offensive de certains États américains contre le droit à l’avortement se poursuit. Lundi, c’est l’Oklahoma qui publiait des lois restrictives. Mardi, le gouverneur de l’Idaho a promulgué une loi largement votée par le Sénat de cet État du nord-ouest la semaine dernière.

L’avortement est désormais interdit dès qu’un battement de cœur du fœtus est détecté. Une loi qui ne s’applique pas en cas de viol, d’inceste, ou d’urgence médicale, note The Hill.

États-Unis : bientôt des moustiques transgéniques introduits en Floride !

C’est un projet controversé qui a commencé cette semaine dans les Keys. Des boîtes remplies d’œufs de moustiques ont été déposées en plusieurs endroits de cet archipel de Floride. Le Miami Herald explique qu’il s’agit de disperser dans les Keys des aedes aegypti mâles, auxquels a été inoculé un « mécanisme de mort ». Ce dernier est destiné à empêcher que l’accouplement avec un moustique femelle ne donne lieu à une descendance féminine viable.

Pourquoi empêcher cette descendance féminine ? Elles sont les seules à piquer et donc à propager « des maladies telles que Zika, dengue et chikungunya », rappelle le journal. Mais certains résidents des Keys s’opposent à cette opération. Ils craignent des risques pour la santé et pour l’environnement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne