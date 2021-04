Canada: les dockers du port de Montréal en grève illimitée

Le port de Montréal, le 17 juillet 2019. AFP - SEBASTIEN ST-JEAN

RFI

Depuis ce lundi 26 avril, les 1 000 dockers du port de Montréal sont en grève illimitée. Sans convention collective depuis plus de deux ans, ils dénoncent les modifications de leur horaire de travail imposées par leur employeur. C’est la deuxième fois en moins d’un an qu’un conflit de travail empêche l’arrivée de marchandises en provenance des quatre coins du monde. Cette fois-ci, le gouvernement de Justin Trudeau vient de déposer un projet de loi pour obliger les grévistes à reprendre le travail, et les deux parties à négocier une entente.