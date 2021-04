Joe Biden attendu pour son discours de politique générale après 100 jours à la Maison Blanche

Un président qui séduit surtout dans son camp



Entre 52% et 58% d'Américains jugent favorablement l'action de Joe Biden ces 100 derniers jours selon les différents sondages publiés la semaine dernière. Son point fort : la gestion de la pandémie. Le président américain a su rassurer : la majorité des sondés pensent que le pire de la pandémie est derrière eux. Au contraire, Joe Biden peine à convaincre sur le plan de l'immigration, notamment sur la sécurisation de la frontière sud des États-Unis.À l'exception des présidents Trump et Ford, il enregistre le plus faible taux de satisfaction global d'un chef d'État à ce stade de son mandat.

Le pays reste très polarisé. Selon le sondage de la chaîne NBC News, par exemple, 90% des démocrates interrogés approuvent les débuts de Joe Biden à la Maison Blanche, contre seulement 9% des républicains. Certaines politiques semblent pourtant séduire au-delà des lignes partisanes, à l'image du projet d'investissement massif dans les infrastructures, qui plaît à 21% des républicains. Quant aux indépendants, à ce jour, ils approuvent à environ 60% la politique Biden. Et c'est surtout eux que le président américain tente de convaincre aujourd'hui à un peu plus de 18 mois des élections de mi-mandat.