À la Une: les coûteux projets de Joe Biden

Publicité Lire la suite

La presse américaine revient ce jeudi surtout sur le volet économique du discours que Joe Biden a tenu hier au Congrès à Washington. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les commentaires sont mitigés.

« Joe Biden voit les choses en grand », se félicite le Washington Post. « Hier soir, nous avons vu un président aux propositions si progressistes que même l’icône de la gauche Alexandra Ocasio-Cortez a dû retenir son souffle », écrit l’éditorialiste. « Les dépenses proposées sont telles que le New Deal paraîtrait presque comme un plan de restrictions budgétaires ».

« Joe Biden cherche à changer la façon dont la nation sert son peuple », titre de son côté le New York Times. « Un pari risqué qui suppose qu’un pays plus polarisé que jamais, serait prêt pour un gouvernement plus interventionniste et une redistribution des richesses ».

« C’est une erreur colossale », s’exclame de son côté le Washington Examiner. « Maintenant que l’épidémie de Covid recule, les Américains souhaitent au contraire que le poids de l’État leur soit enlevé », estime le quotidien conservateur.

Le tabloïd New York Post s’alarme : Joe Biden « met le gouvernement en concurrence avec le secteur privé concernant les ressources, l’argent et les travailleurs. Le résultat sera une spirale inflationniste comme nous n’en avons pas vu depuis plus de quatre décennies ».

Le président n’aura pas droit à l’échec, conclut USA Today. « Les démocrates disposent de moins de sièges à la Chambre des représentants et seulement d’une majorité infime au Sénat. Si Joe Biden ne réussit pas une mise en œuvre implacable de ses plans, il risque un retour de flamme aux élections de 2022 ».

Équateur : la Cour constitutionnelle dépénalise l’avortement en cas de viol

En Équateur, la Cour constitutionnelle a pris, hier, une décision historique : elle a dépénalisé l’avortement en cas de viol de la femme. La décision a été prise par sept juges contre deux. Désormais, les victimes de viols pourront recourir à l’IVG. « Cela vaut également pour les filles de moins de 14 ans. En dessous de cet âge, chaque relation sexuelle est considérée comme non consentie par la loi équatorienne », rapporte La Hora. El Commercio souligne que le nouveau président élu « est membre de Corpus Dei, une institution de l’Église catholique qui s’oppose avec véhémence à l'interruption de grossesse. Pourtant, Guillermo Lasso a salué la décision de la Cour constitutionnelle ».

Colombie : la grève contre la réforme fiscale entre dans sa deuxième journée

En Colombie, la grève générale contre la réforme fiscale du président conservateur Iván Duque entre dans sa deuxième journée aujourd’hui. « Ils étaient des dizaines de milliers à manifester à travers le pays hier, en pleine troisième vague de l’épidémie de Covid-19 », rapporte Semana. El Espectador dénonce une décision de justice pour reporter la mobilisation à une date ultérieure afin de prévenir une nouvelle hausse de contamination. « Une dangereuse violation du droit à manifester qui a raté son objectif : freiner la marée de manifestants opposés à la réforme fiscale ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne