À la Une: l’opposition haïtienne réclame une solution durable pour sortir de cette paralysie

Une information à retrouver sur le site de l’agence Alter Presse. C’est la Direction politique de l’opposition démocratique haïtienne, la DIRPOD qui, dans une correspondance adressée à l’Organisation des États américains, souhaite qu’une solution soit trouvée. Selon elle : il est encore possible d’aboutir à un départ ordonné du président Jovenel Moïse, dont le mandat a pris fin le 7 février 2021, rappelle Alter Presse. Une opposition qui se dit prête à participer à toutes initiatives pouvant conduire à une résolution pacifique de la crise haïtienne, dans les limites de la Constitution.

Une lettre qui rejoint l’appel lancé en début de semaine par soixante-huit élus du Congrès américain pour que les États-Unis ne soutiennent pas financièrement une initiative du président Jovenel Moïse qui souhaite organiser un référendum constitutionnel pour renforcer les pouvoirs du président. Cette lettre des élus américains a été dénoncée par l’ambassade d’Haïti à Washington qui se dit préoccupée par le fait que certains élus aient appelé à un changement de régime pour remplacer le président démocratiquement élu de la république d’Haïti, selon l’ambassade. Un référendum rejeté également par le Département d’État américain selon Diario Libre, comme l’a confirmé ce jeudi son porte-parole, Ned Price, qui se dit au contraire confiant dans la tenue d’élections libres à l’automne prochain.

Le Brésil franchit la barre des 400 000 morts

Ironie de l’histoire comme le dit ce vendredi G1, la version gratuite de Globo, c’est ce même jour que sont arrivées les premières doses du vaccin Pfizer au Brésil. Un million de doses pour être précis, qu’il va falloir injecter très rapidement, la faute au manque de super congélateur pour les conserver. C’est donc une course contre la montre qui s’engage. Et ce sont les vingt-sept capitales du pays qui en bénéficieront nous apprend le quotidien. Une campagne de vaccination express qui va débuter dès ce vendredi, explique La Folha de S.Paulo, et qui ne peut durer plus de deux semaines avec ce vaccin compliqué à conserver.

Avec l’arrivée des premières doses de ce vaccin, la presse brésilienne nous apprend que le gouvernement avait refusé l’année dernière des premières offres de Pfizer dont une offre pour soixante-dix millions de doses de vaccin détaille G1. L'année dernière ce sont même trois offres formelles de vente qui avaient été faites par la société pharmaceutique et qui sont restées sans réponse de la part du ministère de la Santé, précise le quotidien. En décembre dernier, le gouvernement était encore contre l’achat de ce vaccin, faute d’infrastructures pour le conserver selon un membre du ministère brésilien de la Santé. Finalement, face au tollé, l’État brésilien a signé un contrat en mars dernier pour la livraison de cent millions de doses qui doivent être acheminées d'ici la fin du troisième trimestre 2021. Un vaccin qui sera injecté aux personnes de plus de seize ans précise G1.

Vers la fin de la grève des dockers de Montréal ?

C’est en tout cas le souhait du gouvernement de Justin Trudeau qui a fait adopter ce jeudi par la Chambre des communes une loi spéciale. Pour entrer en vigueur, ce texte doit désormais être adopté par le Sénat, ce vendredi, nous explique Le Devoir. Ce projet de loi imposerait le retour au travail à minuit et une minute, une fois adopté, à défaut de quoi le syndicat et les employeurs seraient passibles d’amendes de 100 000 dollars canadiens par jour d’infraction. Mais les syndicats Romain n’ont pas dit leur dernier mot comme l’annonce La Presse dans son édition du jour. « C’est un projet de loi qu’on considère anticonstitutionnel et le gouvernement le sait très bien » explique Michel Murray dans les pages du quotidien.

Le syndicat des dockers de Montréal compte donc contester devant la justice cette loi dès qu’elle sera adoptée. Pour rappel, cette grève illimitée fait suite à un conflit entre dockers et employeur sur de nouvelles plages horaires mises en place début avril. Les dockers se disent prêts à reprendre le travail si les anciens horaires sont rétablis, mais selon eux la direction ne veut pas entendre leurs arguments, d’où ce bras de fer qui pourrait bien se poursuivre selon La Presse.

