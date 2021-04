Covid-19: Santiago, la capitale du Chili, entame son déconfinement

Audio 01:19

Des policiers contrôlent des attestations dans le centre-ville de Santiago, le 20 mars 2021. (photo d'illustration). AFP - MARTIN BERNETTI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Un million et demi d'habitants du grand Santiago sont sortis du confinement jeudi 29 avril, après un mois cloîtrés chez eux. Les commerces non essentiels et les restaurants peuvent rouvrir en terrasse pendant la semaine, dans dix communes de la région capitale. Un soulagement pour les commerçants, d'autant plus qu'un tiers de la population a déjà reçu deux doses de vaccins. Mais l'épidémie n'est pas encore sous contrôle.