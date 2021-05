Fuyant les combats au Venezuela, des milliers de personnes se réfugient en Colombie

Les opérations militaires lancées début mars par l’armée vénézuélienne contre les groupes armés colombiens installés sur son territoire se poursuivent, dans le département d’Apure. Seize militaires ont été tués au total, selon le dernier bilan de Caracas. Le nombre de victimes civiles reste incertain. Quelque 6 000 personnes ont fui les combats et l’action des forces spéciales vénézuéliennes pour se réfugier dans la ville d’Araquita, département d’Arauca.

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf

Bogota, l’ONU et les associations locales ont déployé une opération humanitaire d’urgence et les réfugiés ont été plutôt bien accueillis. Mais ils voudraient rentrer chez eux, juste de l’autre côté du fleuve.

Le problème, c'est que tous les ingrédients d’une escalade sont réunis. La Colombie et le Venezuela qui, depuis toujours, peinent à contrôler leurs frontières – et la corruption qui y règne – ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019 et ne se parlent plus.

Le trafic de cocaïne colombienne se porte bien, ce n’est pas nouveau. Il remplit les caisses de la petite guérilla de l’ELN, toujours active, et celles des dissidents des FARC, la guérilla qui a signé la paix en 2016. Les dissidents, ce sont les guérilleros qui n’ont jamais accepté de rendre les armes ou qui les ont reprises.

Les uns et les autres sont installés des deux côtés de la frontière et ne s’entendent pas toujours très bien. Caracas, qui a longtemps toléré les guérillas révolutionnaires sur son territoire, semble décidé à reprendre le contrôle de la situation. Une opération qui s’annonce difficile. Les réfugiés le savent.

