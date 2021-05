Colombie: le retrait du projet de la réforme fiscale va-t-il rétablir le calme?

Le président colombien, Ivan Duque, lors d'un discours télévisé annonçant le retrait du projet de loi sur la réforme fiscale, à Bogota, le 2 mai 2021. via REUTERS - COLOMBIA PRESIDENCY

Six morts, c’est le bilan officiel de quatre jours de manifestations – et de répression – en Colombie. Les mécontents n’ont pas attendu le 1er-Mai pour descendre dans la rue et exiger le retrait de la réforme fiscale proposée, en pleine pandémie, par le gouvernement de droite. Ils ont emporté la manche. Dimanche, le président Ivan Duque a annoncé qu’il retirait son projet de loi.