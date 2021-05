Jair Bolsonaro, personnage central de la fête du Travail au Brésil

Un 1er-Mai pas comme les autres au Brésil, pendant la pandémie. Le président brésilien a été soutenu par ses partisans, descendus dans la rue, et a été décrié en visio par ses détracteurs qui le jugent responsable de l'hécatombe virale dans le pays.

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Les partisans de Jair Bolsonaro ont pris les devants en ce 1er-Mai, et ont manifesté dans plusieurs villes du pays. Les syndicats, eux, avaient choisi de ne pas descendre dans la rue en raison de la pandémie - des cortèges en rouge clairsemés ont cependant également défilé dans les grandes villes. Les organisations syndicales ont organisé une sorte de talk-show virtuel pour afficher l’unité syndicale, en faveur des vaccins et de l’aide aux plus démunis. Unité également contre Jair Bolsonaro, considéré comme le grand responsable de la gestion de la crise sanitaire.

L’ancien président Lula, qui fut un leader syndical avant d’entrer en politique, a également exprimé sa tristesse dans un message vidéo : « Il s’agit d’un jour de deuil, en raison des 400 000 vies perdues à cause du Covid-19. Beaucoup d’entre elles l’ont été parce que le gouvernement Bolsonaro a refusé les vaccins qui lui ont été offerts. »

Lula s’est exprimé comme s’il était déjà en campagne électorale, alors que la présidentielle n’aura lieu que dans 18 mois. Tous les leaders de gauche ont prêché pour l’union sacrée face à Jair Bolsonaro, même un traditionnel rival de Lula, Ciro Gomes : « On ne pourra sortir rapidement de la crise que si nous nous unissons pour trouver les meilleures solutions pour le Brésil… Vive le 1er-Mai. Vive travailleurs et les travailleuses du Brésil. À bas Bolsonaro, le génocidaire ! »

