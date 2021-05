Covid-19: aux États-Unis, les autorités s'inquiètent de voir la deuxième dose de vaccin boudée

Selon le CDC, 8% des Américains renoncent à leur deuxième dose de vaccin. © Getty Images via AFP - MATTHEW HATCHER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Aux États-Unis, où 243 millions de doses ont été administrées, plus de 30% de la population est entièrement vaccinée et 55% a reçu la première injection. Mais les autorités s’inquiètent, car 8% de ceux qui ont déjà reçu une première dose ne se rendent pas à leur second rendez-vous.